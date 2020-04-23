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10:56 | 24.04.2020

Замначальника уголовного розыска Екатеринбурга пошел на повышение

Начальник УМВД России по Екатеринбургу Игорь Озеров, назначенный на указанную должность в марте этого года, провел новое кадровое назначение. Руководителем отдела полиции №3 назначен подполковник полиции Денис Юдин, который до последнего времени был заместителем начальника уголовного розыска городского УМВД. Об ожидающемся назначении мы писали еще 10 апреля.

Место начальника ОП №3 вакантно с начала февраля, когда его освободил Константин Шуплецов – полковника перевели на аналогичную должность в ОМВД России по Режевскому району. Два месяца в статусе врио ОП№3 руководил его заместитель Вадим Алексеев, пока Игорь Озеров не предложил возглавить отдел Денису Юдину.

© «Вечерние ведомости»

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