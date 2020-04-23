Свердловчан просят воздержаться от посещения кладбищ

10:52 | 24.04.2020

Фото: turbina.ru

Эпидемиологи и власти попросили жителей Свердловской области в ближайшие недели воздержаться от посещения кладбищ. Об этом информирует телеграм-канал COVID-19.



Напомним, что главный санитарный врач по региону Дмитрий Козловских подписал постановление, согласно которому ограничивается в том числе и массовое посещение погостов, кроме похорон. Такая мера важна не только из-за обстановки с коронавирусом, но и в связи с высокой активностью клещей. Сейчас зарегистрировано уже 1142 укушенных. Акарицидная обработка будет проводиться только в начале мая.



Руководителям предприятий, продолжающих работать в особом режиме, рекомендовано провести разъяснительную работу со своими сотрудниками.



– Мы понимаем важность традиций для наших жителей. Но мы также понимаем и ту меру опасности, которую представляют скопления людей в Родительский день, – отмечает вице-губернатор Сергей Бидонько.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»