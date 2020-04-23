90 сотрудников «Гортранса» в уральской столице посадили на карантин

10:35 | 24.04.2020

На карантин в столице Урала посадили 90 работников автобусного предприятия №3 «Гортранса». Среди них оказались также водители и кондукторы. Об этом сообщает «КП-Урал» со ссылкой на региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом.



Такая мера была принята в связи с тем, что у одного из сотрудников есть подозрение на коронавирус. Этот человек проживает в общежитии, в котором живут приезжие из Средней Азии. Другие работники, проживающие вместе с ним, должны находиться под постоянным медицинским наблюдением.



Как отмечают в оперштабе, данные граждане являются в группе риска, так как они работают с большим количеством людей. Именно поэтому было принято решение изолировать данных лиц для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. На работе общественного транспорта в городе это никак не должно сказаться.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»