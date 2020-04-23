Новости дня
09:33 | 24.04.2020
Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила
В Нижнем Тагиле начинается бурение скважин под сваи для моста через реку
Одновременно с бурением скважин ведется отсыпка подъездных дорог и завершается расчистка участка. Планируется, что возведение опор сооружение завершится в течение этого года. Всего пор будет восемь: две на берегу реки и шесть в воде.
– Мы выдерживаем сроки, предусмотренные контрактом. Строительство останавливаться не будет. Мост должен быть построен к трехсотлетию в соответствии с достигнутыми договоренностями, – отмечает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Как заявил руководитель проекта ООО «Альмакоргруп» Вячеслав Назаров, для ускорения строительства бурение будут вести круглосуточно. Кроме того, для постоянного контроля на объекте установят шесть камер видеонаблюдения. Часть из них уже подключена и работает.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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