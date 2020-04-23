В Нижнем Тагиле начинается бурение скважин под сваи для моста через реку

09:33 | 24.04.2020

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Тагила

В Нижнем Тагиле несмотря на пандемию коронавируса начался новый этап строительства моста через пруд. Рабочие приступили к установке буронабивных свай под опоры будущего моста.



Одновременно с бурением скважин ведется отсыпка подъездных дорог и завершается расчистка участка. Планируется, что возведение опор сооружение завершится в течение этого года. Всего пор будет восемь: две на берегу реки и шесть в воде.



– Мы выдерживаем сроки, предусмотренные контрактом. Строительство останавливаться не будет. Мост должен быть построен к трехсотлетию в соответствии с достигнутыми договоренностями, – отмечает мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.



Как заявил руководитель проекта ООО «Альмакоргруп» Вячеслав Назаров, для ускорения строительства бурение будут вести круглосуточно. Кроме того, для постоянного контроля на объекте установят шесть камер видеонаблюдения. Часть из них уже подключена и работает.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»