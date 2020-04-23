Ночью в Берёзовском из-за пожара в жилом доме эвакуировали 31 человека

09:10 | 24.04.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Минувшей ночью в Берёзовском произошёл пожар в пятиэтажном жилом доме, потребовалась эвакуация людей.



В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что в 1:32 поступило сообщение о пожаре в жилом доме на улице Максима Горького. Оказалось, что на первом этаже жилого дома загорелась входная дверь в одну из квартир.



На место пожара прибыли девять спасателей на трех спецмашинах. По лестничным маршам эвакуировали 31 человека, в числе которых были и двое детей. А четверых жильцов Пожарные выводили по лестничным маршам с помощью маски «Самоспасатель».



Огонь распространился на площадь в два квадратных метра. Справиться с пожаром удалось за пять минут. К счастью, пострадавших нет.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»