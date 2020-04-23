До конца года на «Эрмитаж-Урал» могут выделить 200 млн рублей

20:59 | 23.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

Власти Екатеринбурге до конца года могут получить 200 миллионов рублей на «Эрмитаж-Урал» от российского Минкульта.



Как передает ТАСС, по данным Управления культуры администрации Екатеринбурга Ильи Маркова, скорее всего, деньги будут выделены в конце года. Сейчас для оснащения центра требуется закупить системы обеспечения климата, оборудование для реставрации и хранения, а также оборудование для размещения экспонатов и специальную систему освещения.



Напомним, что центр будет размещен на улице Вайнера в двух зданиях. В одном из них будут экспозиции, а в другом фондохранилище, мастерские и классы для проведения лекций.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»