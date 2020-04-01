Уральцы смогут не проводить поверку счетчиков до 2021 года из-за COVID-19

19:20 | 23.04.2020

Фото: primechaniya.ru

Уральцам разрешили не проводить поверку счетчиков до 1 января 2021 года во избежание распространения COVID-19, об этом сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.



При этом ресурсэногоснабжающие и управляющие компании обязаны принимать показания таких приборов для расчёта оплаты без взыскания неустоек. Отметим, что в сложившейся обстановке не исключены мошеннические действия на рынке услуг поверки бытовых приборов учета.



«Вся поступающая от недобросовестных компаний информация об обязательной поверке до конца 2020 года бытового прибора учета физическими лицами является ложной и не соответствует действительности», - отметили в департаменте информполитики.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»