В Екатеринбургском Кукольном театре рассказали о ходе капитального ремонта

18:41 | 23.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга

В Екатеринбурге начался капитальный ремонт Театра кукол, об этом сообщили в пресс-службе администрации города.



В ходе работ планируется отремонтировать фойе и залы, смонтировать удобные кресла-трансформеры, установить современное световое и звуковое оборудование. Кроме того, в театре появятся витражные окна и фигуры кинетического театра под названием «Время чудес».



Ожидается, что как только в Свердловской области перестанет действовать режим самоизоляции, во время ремонта постановки театра будут проходить в здании бывшего кинотеатра «Колизей», а также в ТЮЗе, Камерном театра, ЦК «Урал» и на других площадках.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»