В Екатеринбурге благодаря прокуратуре сотрудникам обанкротившегося предприятия выплатили около 1,1 млн рублей

18:07 | 23.04.2020

Фото: sm-news.ru

В Екатеринбурге прокуратура помогла бывшим работникам предприятия-банкрота получить долги по заработной плате в размере около 1,1 млн рублей.



Как рассказали в прокуратуре Орджоникидзевского района, ООО «Уральская строительная компания XXI век», обанкротившаяся ещё в 2012 году, задолжала заработную плату 38 работникам.



После вмешательства прокуратуры с февраля текущего года принимались меры по реализации имущества предприятия. В результате, в настоящее время перед бывшими работниками задолженность по заработной плате полностью погасили.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»