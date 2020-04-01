В Екатеринбурге закроют движение по переулку Широкому

17:57 | 23.04.2020

В Екатеринбурге закроют транспортное движение по переулку Широкому от улицы Гастелло до улицы Щербакова. Ограничения будут действовать с 4 по 27 мая.



Закрытие движения связано со строительством сетей канализации. По окончании работ будут восстановлены элементы нарушенного благоустройства.



Водителей просят обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут передвижения.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»