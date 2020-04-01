Новости дня
17:57 | 23.04.2020
В Екатеринбурге закроют движение по переулку Широкому
Закрытие движения связано со строительством сетей канализации. По окончании работ будут восстановлены элементы нарушенного благоустройства.
Водителей просят обращать внимание на новые знаки и указатели, а также заранее планировать маршрут передвижения.
Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»
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В Екатеринбурге закроют движение по переулку Широкому
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