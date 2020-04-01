На Урале жестко задержали врача из-за забытой сумки с документами

17:35 | 23.04.2020

Фото: предоставлено Ольгой Пряхиной

В Свердловской области полицейские жестко задержали 51-летнего педиатра Ольгу Пряхину из-за оставленной дома сумки с документами. Об этом сообщает издание E1.ru.



Как рассказала екатеринбургский детский врач, она вместе с мужем поехала отвозить продукты своей 83-летней свекрови. После этого она отправилась на колонку, чтобы набрать воды, а, вернувшись, увидела у калитки наряд ДПС. Инспекторы потребовали у врача документа, но Пряхина ответила, что забыла сумку дома и собиралась отправиться за ней. Однако стражи порядка преградили ей путь и потребовали проехать с ними в отделение.



– Заламывают мне руки, роняют на землю, волоком тащат в машину. По ходу надевают наручники. При этом сотрудники в период эпидемии дежурили без масок, — рассказала Ольга.



На поднявшийся крин сбежались соседи и начали уговаривать правоохранителей отпустить медика. В результате женщину отпустили, но составили протокол об административном правонарушении за передвижение без водительского удостоверения и неповиновение сотрудникам полиции.



Как пояснили в отделе пропаганды ГИБДД по региону, наряд ДПС не превысил полномочия. Однако в больнице, куда Ольга Пряхина поехала на медосвидетельствование, зафиксировали ушибы и гематомы после встречи с дорожными полицейскими.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»