В ДТП на перекрестке Краснолесья – Амундсена пострадали два человека

17:09 | 23.04.2020

Фото: читатель E1.RU

Сегодня в Екатеринбурге на перекрестке Краснолесья – Амундсена столкнулись легковой автомобиль и грузовик. По данным ГИБДД, в ДТП пострадали два человека.



Как сообщает очевидец происшествия, на перекрестке не работали светофоры, из-за чего утром там стоял регулировщик. Однако потом он, видимо, куда-то отошел, и произошло ДТП. После аварии регулировщик вернулся на перекресток и, видимо, помог пострадавшим.



В ГИБДД рассказали, что водители «газели» при повороте налево не пропустил автомобиль KIA Rio. В результате аварии пострадали водитель и пассажир иномарки. У них оказались разные травмы, пассажира в тяжелом состоянии доставили в 36-ю больницу.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»