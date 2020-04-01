Для 104-летнего ветерана ВОВ в Екатеринбурге провели онлайн-парад

В Екатеринбурге для 104-летнего ветерана Великой Отечественной войны Семена Семеновича Козьмина военнослужащие ЦВО провели онлайн-парад. Под окнами фронтовика развернули подвижный экран, на котором показали автомобильный вальс на армейских внедорожниках «УАЗ».Так, на онлайн-параде автомобильные расчеты выполнили построение в виде цифры 75, синхронные проезды в форме «восьмерки», «движения во фронт», «отметка на карте» и другие элементы фигурного вождения. В конце показа колонна прошла единым строем, выдерживая единую скорость и дистанцию.Кроме того, фронтовика посетил временно исполняющий обязанности заместителя командующего войсками ЦВО по военно-политической работе полковник Андрей Соболев. Он передал ему поздравительный адрес, подарочный набор и вручил медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне».В мероприятии также приняли участие студенты медколледжа, волонтеры и юнармейцы. Оказали содействие и сотрудники электросетевой компании Екатеринбурга.