ГИБДД ищет очевидцев ДТП в Екатеринбурге, в котором пострадала пенсионерка

16:00 | 23.04.2020

Фото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга

Сотрудники ГИБДД ищут свидетелей аварии, произошедшей в Екатеринбурге на улице Амундсена вчера вечером. Водитель Mitsubishi Lancer сбил пенсионерку, переходившую дорогу в неположенном месте.



Как рассказали в ГИБДД по Екатеринбургу, по предварительной информации, водитель иномарки при выезде с прилегающей территории у дома №53 на улице Амудсена повернул налево в направлении Бардина и допустил наезда на женщину. Пенсионерка переходила проезжую часть справа налево по ходу движения транспортных средств, не дойдя до пешеходного перехода около 60 метров.



В результате аварии у 78-летней женщины диагностировали тяжелую травму головы. Пострадавшую доставили в больницу.



Сотрудники Госавтоинспекции продолжают выяснять все обстоятельства случившегося и просят позвонить очевидцев аварии по телефонам +7 (902) 877-55-50 или 02.



Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»