В Екатеринбурге отменили шествия и массовые мероприятия 1 мая

15:40 | 23.04.2020

Фото: Владимир Мартьянов / Областная газета

Сегодня, 23 апреля, в Екатеринбурге прошло заседание антитеррористической комиссии, на котором было решено отменить массовые мероприятия, митинги и шествия 1 мая. Однако профсоюзы Свердловской области намерены провести различные акции в формате флешмоба.



Как отметили участники заседания, перенос массовых мероприятий предполагаем дальнейшее соблюдение гражданами самоизоляции. Полиция продолжит нести свою службу в усиленном режиме, введенном в связи с пандемией COVID-19. Также в Екатеринбурге в период майских праздников усилят меры по обеспечению пожарной безопасности.



Напомним, что также в Екатеринбурге отменяется парад войск гарнизона по случаю Дня Победы. На данный момент запланированы только возложение цветов с ограниченным числом участников и поздравление всех ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»