Суд изменил меру пресечения для бывшего замглавы свердловского СКР

14:47 | 23.04.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурге домашний арест бывшего заместителя главы свердловского СКР Михаила Бусылко, обвиняемого в получении взятки, сменили на запрет определенных действий. Об этом сообщает пресс-служба Свердловского облсуда.



Сегодня, 23 апреля, Ленинский райсуд Екатеринбурга отказал в удовлетворении ходатайства следователя о продлении предыдущей меры пресечения Михаила Бусылко. Теперь бывший замглавы СКР должен сам своевременно и являться по вызову в следственные органы и суд. Также ему запрещено общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу, кроме адвокатов, следователя и контролирующего органа.



Кроме того, во время действующих ограничений Михаил Бусылко не сможет получать и отправлять корреспонденцию, электронные послания и вести переговоры с использованием любых средств связи и Интернета по обстоятельствам данного уголовного дела. Постановление сюда может быть обжаловано в течение трех суток.



Напомним, что первого заместителя главы свердловского СКР Михаила Бусылко задержали в конце ноября 2019 года при получении взятки.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»