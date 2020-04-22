Жителя Красноуфимска осудили за фейковый пост о коронавирусе

14:25 | 23.04.2020

Фото: versiya.info

Жителя Красноуфимска оштрафовали за пост в Instagram о новом случае заражения коронавирусом в Карпинске, которого действительности не было.



Как рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда, Александр Л. на своей странице в соцсети в разделе «Друзья» разместил ролик, в котором заявил о подтверждении случая заражения COVID-19 на территории Карпинска. Кроме того, он сообщил, что ночью из Североуральска и Краснотурьинска увезли по одному человеку, у которых якобы также будет подтвержден вирус.



В полицию обратилась жена друга блогера. Был составлен протокол о распространении в СМИ и интернете недостоверной информации, так как в день публикации видео официальной информации от Роспотребнадзора о подтвержденных случаях в Карпинске не было.



В результате суд посчитал, что пост блогера посеял панику среди местных жителей. Мужчину признали виновным и выписали ему штраф на 30 тысяч рублей.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»