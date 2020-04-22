В Свердловской области разрабатывается пропускная система

13:51 | 23.04.2020

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков заявил, что на майские праздники будет введена пропускная система. На данный момент она разрабатывается.



– Приближаются праздничные дни. Мы хотели бы, чтобы жители провели праздники в режиме максимальной самоизоляции. Если нам удастся это сделать, мы совершим очень серьезный прорыв, связанный с эпидситуацией. Пропускная система разрабатывается, она будет введена точно. Какой она будет - такой, которая позволит обеспечить максимальную эффективность, – сообщает Креков.



Также заместитель губернатора отметил, что выездам на дачные участки, в том числе для самоизоляции там, препятствовать не будут.

Юлия Кольтенберг © «Вечерние ведомости»