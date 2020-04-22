Уральский бизнес включился в борьбу с коронавирусом на полную мощь

13:39 | 23.04.2020

Фото: tverlife.ru

Уже к концу текущей недели в Екатеринбург прибудет четвертый рейсом с грузом гуманитарной помощи из Китая, организованным уральским бизнесом. УГМК и РМК закупили для свердловских и челябинских больниц 100 аппаратов ИВЛ и 110 тысяч экспресс-тестов, которые позволяют сделать анализ не только на наличие коронавируса у пациента, но помогут оперативно выявить тех, кто уже перенес COVID-19. Стоимость партии экспресс-тестов - около 860 тыс. долларов США. Половину суммы оплатили УГМК и лично Андрей Козицын, а половину РМК и Игорь Алтушкин. Отметим, что прибывающие на Урал тест-системы будут поровну распределены между Свердловской и Челябинской областями.





«Эти тесты аккредитованы китайским министерством здравоохранения. Их использовали в Ухане и теперь экспортируют в Европу и США. Экспресс-тесты позволяют в течение 15 минут выявить наличие антител к коронавирусу и фактически выявляют инфицированных или переболевших. Мы находимся в тесном контакте с министерствами здравоохранения, чтобы понимать потребности медучреждений и приобретать оборудование и инвентарь, который действительно необходим и может использоваться на территории России», - говорит представитель председателя Совета директоров РМК Кирилл Ирха.



Кроме того, по заявкам властей Свердловской и Челябинской областей компаниями (РМК и УГМК) были закуплены 100 аппаратов для искусственной вентиляции легких (ИВЛ) на 3,3 млн долларов. Дополнительный – пятый авиарейс из Китая прибудет на Урал уже в начале мая.



Напомним, что к настоящему моменту на Урал прибыло уже три самолета с гуманитарной помощью, приобретенной Фондом святой Екатерины на средства главы РМК Игоря Алтушкина. До конца текущей недели ожидается прибытие четвертого рейса, в котором помимо экспресс-тестов прибудут: одноразовые маски и маски повышенной защиты, лицевые щитки, медицинские очки, костюмы, антисептики и бесконтактные термометры. Всего более 10,6 млн единиц изделий.



Особо стоит отметить, что с учетом дополнительных расходов на покупку экспресс-тестов и аппаратов ИВЛ сумма благотворительной помощи регионам Урала только от главы РМК Игоря Алтушкина превысила 7 миллионов долларов США.

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