Число зараженных коронавирусом в Свердловской области выросло на 28

12:39 | 23.04.2020

Фото: mag-m.com

Специалисты лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» подтвердили наличие вируса у жителей Екатеринбурга, Белоярского района, Асбеста, Первоуральска, Серова, Ревды и Верхотурья.



Таким образом, в Свердловской области на сегодняшний день лабораторно подтвержден 271 случай новой коронавирусной инфекции.



Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 50-ти – средней тяжести, остальных – удовлетворительное.



Выписано еще 6 человек. Общее число пациентов, которых вылечили уральские врачи, составляет 71.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»