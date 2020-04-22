Количество зараженных коронавирусом в России превысило 62 тысячи

За прошедшие сутки в России подтверждено 4774 новых случая коронавируса в 81 регионе. Из них 2282 (47,8%) не имели клинических проявлений болезни. За сутки в России полностью выздоровел 471 человек.За сутки зафиксировано 42 летальных случая:• 27 в Москве;• 3 в Санкт-Петербурге;• 3 в Краснодарском крае;• 3 в Красноярском крае;• 1 в Брянской области;• 1 в Нижегородской области;• 1 в Пермском крае;• 1 в Республике Ингушетия;• 1 в Тульской области;• 1 в Ярославской области.Всего на сегодняшний день в России зарегистрировано 62 773 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 555 летальных исходов, выздоровел 4891 человек.