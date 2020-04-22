В Екатеринбурге осудят участницу преступной группировки по делу валютных операций на сумму свыше 2,8 млрд рублей

12:09 | 23.04.2020

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Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы области. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а», «б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов Российской Федерации с предоставлением кредитной организации документов, содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении переводов, в особо крупном размере, в составе организованной группы).



Как сообщает прокуратура Свердловской области, в 2014 году директор одной из организаций Свердловской области создал преступную организацию, целью которой было совершение незаконных валютных операций под видом реализации и транспортировки трубной продукции, металлопроката, станков. Роль обвиняемой заключалась в обеспечении поступления денежных средств на расчетные счета подконтрольных директору юридических лиц и переводе денег на счета нерезидентов.



С ноября 2014 года по март 2018 года преступники перечислили на банковские счета юридических лиц иностранных государств в иностранной валюте более 2,8 миллиардов рублей. При этом коммерческим банкам злоумышленники предоставили документы о проведении валютных операций, содержащие заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении денежных переводов.



Уголовное дело в отношении обвиняемой было выделено в отдельное производство в связи с заключением ею досудебного соглашения о сотрудничестве. В отношении остальных членов преступной группы расследование уголовного дела продолжается.



Уголовное дело направлено в Октябрьский районный суд Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»