Житель Каменска-Уральского накопил 35 штрафов за превышение скорости

11:42 | 23.04.2020

Фото: www.o-bulgaria.com

Житель Каменска-Уральского был вынужден оплатить 35 штрафов ГИБДД за превышение скорости, чтобы вернуть себе автомобиль. Сумма задолженности составила 19 тысяч рублей.



Как сообщает пресс-служба УФССП России по Свердловской области, судебные приставы вынесли постановление об ограничении его права собственности на автомобиль Toyota Verossa в связи с неуплатой долгов. Кроме того, с расчетных счетов должника были взысканы денежные средства.



Только после принятых приставом мер, нарушитель оплатил все свои штрафы.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»