В Нижнем Тагиле из-за мусора в канале чуть не затопило завод-музей

11:31 | 23.04.2020

Фото: 2gis.ru

В Нижнем Тагиле территория завода-музея имени Куйбышева начала подтапливаться водой из обводного канала плотины.



Выяснилось, что причина подъема уровня воды в канале связана не только с весенним паводком. Как сообщает издание «Все новости», русло реки Тагил, куда впадает обводной канал, оказалось забито различным мусором, старыми колесами из близлежащих гаражей и обломками деревьев.



Работники МУП «Тагилдорстрой» при помощи экскаватора выгребли завал и восстановили отток воды, чтобы не допустить затопления нижнетагильской достопримечательности.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»