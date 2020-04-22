Патологоанатомы не нашли COVID-19 у скончавшегося от пневмонии пациента в Богдановиче

10:33 | 23.04.2020

Фото: yandex.com

Данные патологоанатомического исследования, проведенного в отношении 70-летнего пациента Богдановичской ЦРБ, скончавшегося от совокупности факторов, вызванных пневмонией и тяжелым хроническим заболеванием, показали картину, которая не соответствует коронавирусной инфекции.



Таким образом, в Свердловской области на сегодняшний день, зафиксирован только один случай подтверждения коронавируса, выявленный при посмертном анализе тканей.



Напомним, по официальным данным, в регионе выявлено 243 случая заражения коронавирусом. Всего в России лабораторно подтвердились 57 999 случаев коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»