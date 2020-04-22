В Каменске-Уральском разыскивают мужчину, пропавшего без вести месяц назад

09:45 | 23.04.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» продолжает поиски 56-летнего Юрия Верещагина, который ушел из дома в Каменске-Уральском 25 марта и не вернулся.



Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые, глаза зелено-карие.



На момент пропажи мужчина был одет в темно-синюю куртку с капюшоном, синие джинсы, черные ботинки и черную кепку.



Если вам что-либо известно о местонахождении Юрия Борисовича, просим позвонить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргам «Лизы Алерт» Любови 8-912-208-40-04 и Юлии 8-904-163-99-57.

Анастасия Харитонова © «Вечерние ведомости»