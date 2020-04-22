Уральцам, находящимся в обсервации, передали более 400 книг и журналов

22:28 | 22.04.2020

Фото: ru.freepik.com

Уральцам, прибывшим накануне из-за границы, находящимся в изоляции в условиях обсерватория, передали более 400 книг и журналов, об этом сообщает Telegram-канал «СтопCOVID-19».



«Сегодня все мы понимаем, насколько важно помогать друг другу. Поэтому и было принято решение поддержать тех, кто находится в изоляции. Мы постарались сформировать фонд так, чтобы у людей был выбор, чтобы каждый мог найти книгу по своему вкусу», – сказала министр культуры Светлана Учайкина.



В список переданных книг вошли как произведения русских писателей, так и зарубежных. Так, уральцы смогут прочитать книги братьев Гримм, Алексея Толстого, Марины Цветаевой, Вальтера Скотта, Рэя Брэдбери, Антона Чехова, Александра Дюма, Джона Толькиена, Рэндела Фрейкса, а также уральских писателей Аркадия Застырицы, Николая Никонова и Ольги Колпаковов.





Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»