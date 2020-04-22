За сутки врачи Свердловской области обследовали на коронавирус 982 человека

21:14 | 22.04.2020

Фото: markets.businessinsider.com



В Свердловской области за сутки врачи обследовали на коронавирус 942 человека, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.



На сегодняшний день под медицинским наблюдением в области находится 8043 гражданина, а в стационарах – 324 человека с подозрением на коронавирусную инфекцию.



Медики Свердловской области лабораторно подтвердили 243 случая заражения COVID-19.



Напомним, что на сегодняшний день в Свердловской области лабораторно подтверждено 243 случая заражения COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»