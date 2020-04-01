Более 1000 свердловчан пострадали от укусов клещей

20:51 | 22.04.2020

Фото: kubnews.ru

1142 жителей Свердловской области покусали клещи, об этом сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора. При этом, среди пострадавших 337 детей.



Случаи присасывания клещей выявили медики в 53 муниципальных образованиях региона. Следует отметить, что также было зарегистрировано 2 случая клещевого боррелиоза и 1 случай клещевого энцефалита.



Добавим, что в связи с тем, что в Свердловской области только начинается проведение акарицидных обработок, гражданам стоит соблюдать режим самоизоляции и не посещать места, где есть риск пострадать от укуса клеща.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»