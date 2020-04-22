В рамках акции #МыВместе волонтеры доставили 24,4 тысячи наборов доставлено нуждающимся свердловчанам

19:48 | 22.04.2020

Фото: скриншот видео / Telegram-канал «СтопOVID-19»

Нуждающимся свердловчанам в рамках всероссийской акции #МыВместе доставили 24,4 тысячи благотворительных наборов, об этом сообщает Telegram-канал «СтопOVID-19».



Наборы продуктов и непродовольственных товаров вручают одиноко проживающим свердловчанам старше 65 лет, состоящим на учете в управлениях социальной политики. Доставкой наборов занимаются 3,5 тысячи волонтеров, обеспеченных необходимой защитной экипировкой.



Отметим, что до 1 мая благотворительными наборами планируется обеспечить 40 тысяч нуждающихся.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»