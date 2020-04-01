Фонд святой Екатерины вручает врачам Пасхальные куличи

19:27 | 22.04.2020

Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

Фонд святой Екатерины вручает уральским врачам 10 000 Пасхальных куличей на Светлой седьмице, об этом рассказали в пресс-службе Екатеринбургской епархии.



Куличи освятили накануне Пасхи, а развозить начали уже в Светлое Христово воскресение. Так, 2300 куличей уже получили сотрудники ГКБ №40, более 1000 доставили медикам Областной детской клинической больницы, а также куличи развезли врачам ДГКБ № 9 и ГКБ № 2 им. Миславского.



«Специалисты медицинских учреждений, конечно же, находятся на передовой и такое внимание со стороны фонда святой Екатерины, безусловно, приятно каждому медицинскому работнику. Ведь сейчас очень сложный период для каждого жителя, не только нашей страны, но и всего мира, поэтому взаимопомощь и поддержка особенно ценны», - сказала главная медицинская сестра ОДКБ Мария Лебедева.



Добавим, что куличи и Пасхальные продуктовые наборы получают также представители социально-незащищенных категорий.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»