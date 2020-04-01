В Екатеринбурге квартальные и сотрудники полиции проводят рейды

18:49 | 22.04.2020

Фото: Администрация города Екатеринбурга



В Екатеринбурге квартальные и сотрудники полиции проводят совместные рейды по улицам города с целью предотвращения нарушений самоизоляции, об этом рассказали в администрации уральской столицы.



С гражданами проводят разъяснительную работу и объясняют, почему важно соблюдать принятые меры. В случае выявления нарушений квартальные и полицейские направляют информацию в Министерство общественной безопасности Свердловской области для составления протоколов.



Отметим, что такие рейды проводятся ежедневно с 11 апреля.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»