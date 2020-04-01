Полицейские поймали свердловчанина, похитившего со стройки 540 метров кабеля

17:15 | 22.04.2020

Оперативники уголовного розыска отдела полиции №13 УМВД России по Екатеринбургу задержали подозреваемого в краже кабеля. Теперь мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.



Как сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, 14 апреля в дежурную часть ОП №13 поступило заявление от руководителя одной из стройплощадок, расположенной на переулке Широкий (судя по всему, речь идет о ЖК «Сириус»), о пропаже 4 барабанов медного кабеля на сумму свыше 400 тысяч рублей. Всего пропало 540 метров продукции.



Сотрудники полиции в рамках следственно-оперативных мероприятий изъяли съемки с камер видеонаблюдения, впоследствии задержав 36-летнего подозреваемого на стройплощадке в микрорайоне Широкая речка.



Как выяснилось, ранее судимый свердловчанин трудился электромонтажником на разных стройках. После кражи кабеля он перевелся на другой объект на Широкой речке и продолжил работу, как ни в чем не бывало.



Свою вину злоумышленник признал и рассказал во время допроса, что попросил своего знакомого – водителя Газели вывезти якобы списанные для утилизации барабаны медного кабеля в количестве 4 штук в Верхний Тагил.



В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК Российской Федерации («Кража»).



На время следствия подозреваемый будет находиться под стражей.

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