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16:50 | 22.04.2020

Фото: Яндекс, карта самоизоляции

Индекс самоизоляции в Екатеринбурге начал расти

Индекс самоизоляции в Екатеринбурге начал расти по сравнению с предыдущими днями. На данный момент он составляет 2.2 балла. Это означает, что на улице много людей.

Согласно данным сервиса Яндекс.Карты, сегодня по всей России индекс самоизоляции показывает очень низкие баллы. Лишь в Москве показатель поднялся немногим выше – 3.1 балла. На Урале по показателям лидирует Нижний Тагил с 2.7 баллами, затем идут Пермь – 2.6 балла и Тюмень с 2.3 баллами. В Челябинске индекс ниже, чем в Екатеринбурге, – всего 2.1 балла. Самый низкий индекс самоизоляции на сегодня в Кургане – 1.8.

Сибирь вновь остается рекордсменом по самым низким показателям: Новокузнецк – 2.3 балла, Новосибирск и Томск – по 2.2 баллу; в Кемерово индекс самоизоляции составляет 2.0 балла.

Напомним, что сегодня было лабораторно подтверждено еще восемь случаев заражения коронавирусной инфекцией в Свердловской области. Таким образом, общее число заболевших достигло 149. Берегите свое здоровье и здоровье близких – оставайтесь дома.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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