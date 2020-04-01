Число обследованных на коронавирус жителей Свердловской области приближается к 55 тысячам

16:36 | 22.04.2020

Фото: stolica-s.su

По данным на 22 апреля, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 3268 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Медиками обследовано 3046 человек.



Всего специалистами проведено 62404 исследования. Обследовано 54690 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»