Главу Свердловской области ожидает разговор с Владимиром Путиным

16:27 | 22.04.2020

Фото: kremlin.ru

Сегодня президент России Владимир Путин пообщается с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым об эпидобстановке в регионе. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Отмечается, что разговор пройдет в ходе публичной онлайн-встречи.



Как только станет известно точное время проведения публичной онлайн-беседы президента РФ со свердловским губернатором, «Вечерние ведомости» проинформируют об этом читателей.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области зарегистрировали десять новых случаев коронавируса. Общее число зараженных в регионе достигло 243.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»