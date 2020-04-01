Коронавирус обнаружен в восьми больницах Свердловской области

Второй раз пришла сегодня на плановую операцию-записали на сегодня на той неделе. И вот опять отказ. Это издевательство! Я много анализов сделала за свой счет, лишь бы побыстрее прооперировали и вот теперь говорят-ну ничего, снова сдадите, когда карантин кончится. А когда он кончится никто не знает-может через неделю, а может через полгода. А ничего, что у меня уже денег на новые анализы нет.. Ну, что за страна у нас!..плановых- то пациентов уж могли бы оперировать, сделали бы уж одолжение.