Новости дня
16:11 | 22.04.2020
Фото: m.tvzvezda.ru
Коронавирус обнаружен в восьми больницах Свердловской области
«Помимо ситуации в кардиоцентре, уже подтвержденные случаи коронавируса есть в других больницах, расположенных в Екатеринбурге: № 1, № 40, № 20, № 14 и в "Новой больнице". Также случаи у врачей и пациентов зафиксированы в Красноуфимской районной больнице и Богдановичской ЦРБ», – отметил губернатор Свердловской области.
Губернатор добавил, что более 80% заболевших переносят коронавирус бессимптомно. Куйвашев видит решение лишь в минимизации количества людей в больницах: «Принимая людей, которым нужна экстренная помощь, медики не сразу могут определить, несут ли они опасность с точки зрения распространения новой инфекции…Чем меньше там (в больницах – прим.ред.) пациентов, тем больше надежды, что врачи справятся, а медучреждения не будут перегружены», – прокомментировал ситуацию глава региона.
Напомним, в Свердловской области зафиксированы 243 случая заражения коронавирусом. Состояние 13 находящихся на госпитализации пациентов врачи оценивают как тяжелое, 37 - средней тяжести, остальных - удовлетворительное. Общее число пациентов, которые вылечились, составляет 65, два человека умерли.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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