В Екатеринбург прибудет 110 тысяч экспресс-тестов на коронавирус

15:56 | 22.04.2020

Фото: zen.yandex.ru

До конца этой недели в Кольцово должен прилететь четвертый груз с гуманитарной помощью из Китая. Об этом сообщает издание «Уральским меридиан» со ссылкой на представителей РМК.



Отмечается, что общая стоимость экспресс-тестов составляет около 860 тысяч долларов. Оплату доставки гуманитарного груза поделили между собой главы УГМК и РМК – Игорь Алтушкин и Андрей Козицын.



Добавим, в начале мая на Урал планируется доставка 100 аппаратов ИВЛ общей стоимостью 3,3 млн долларов. Тесты и аппараты ИВЛ будут поделены поровну между медицинскими учреждениями Свердловской и Челябинской областей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»