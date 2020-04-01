Единственный в Екатеринбурге хоспис перепрофилируют для заболевших коронавирусом

15:38 | 22.04.2020

Фото: м.екатеринбург.рф

Екатеринбургский хоспис перепрофилируют в инфекционный госпиталь, в котором теперь будут лечить зараженных коронавирусом пациентов. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на экс-мэра города Евгения Ройзмана.



В городе с коронавирусом проблем меньше, чем с онкологией, возмущается экс-чиновник: «Для меня это удивительное решение, абсолютно некомпетентное, которое вызовет гораздо больше проблем».



В горздраве подтвердили информацию о подготовке медицинского учреждения к приему граждан с подтвержденным диагнозом коронавирус. Выписка 10 паллиативных пациентов из ЦГБ №2 назначена на 24 апреля. Такое указание дал Минздрав региона.



Власти заверяют, что вся необходимая помощь пациентам паллиативного отделения будет оказана на дому.



Напомним, за последние сутки в регионе подтверждено 243 случая заражения коронавирусом. Количество выздоровевших пациентов составляет 65 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»