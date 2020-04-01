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15:38 | 22.04.2020

Фото: м.екатеринбург.рф

Единственный в Екатеринбурге хоспис перепрофилируют для заболевших коронавирусом

Екатеринбургский хоспис перепрофилируют в инфекционный госпиталь, в котором теперь будут лечить зараженных коронавирусом пациентов. Об этом сообщает портал E1 со ссылкой на экс-мэра города Евгения Ройзмана.

В городе с коронавирусом проблем меньше, чем с онкологией, возмущается экс-чиновник: «Для меня это удивительное решение, абсолютно некомпетентное, которое вызовет гораздо больше проблем».

В горздраве подтвердили информацию о подготовке медицинского учреждения к приему граждан с подтвержденным диагнозом коронавирус. Выписка 10 паллиативных пациентов из ЦГБ №2 назначена на 24 апреля. Такое указание дал Минздрав региона.

Власти заверяют, что вся необходимая помощь пациентам паллиативного отделения будет оказана на дому.

Напомним, за последние сутки в регионе подтверждено 243 случая заражения коронавирусом. Количество выздоровевших пациентов составляет 65 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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