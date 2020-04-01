В Екатеринбурге оштрафован бизнесмен за работу в период режима самоизоляции

15:05 | 22.04.2020

Фото: kuban.kp.ru

Предприниматель из Екатеринбурга оштрафован на 50 тысяч рублей за работу во время режима самоизоляции. ИП Шнейдерман нарушил Указ главы региона «О введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции».



Сообщается, что магазин предпринимателя «Рыбак 96.РФ» осуществлял деятельность во время режима самоизоляции. В результате, в отношении бизнесмена было возбуждено административное дело по ст. 38 Закона Свердловской области «Об административных правонарушениях на территории Свердловской области».



Предприниматель, в свою очередь, заявил, что помимо товаров для рыбалки и отдыха, он продавал спички, сжиженный природный газ, свечи, которые являются товарами первой необходимости. Однако, исследовав фото- и видеоматериалы, суд пришел к выводу, что реализуемый товар предназначен в первую очередь для отдыха на природе.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»