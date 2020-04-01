В Нижний Тагил доставят аппараты ИВЛ из других городов области

14:41 | 22.04.2020

Фото: РИА Новости

Для борьбы с коронавирусом из некоторых городов Свердловской области в инфекционную больницу Нижнего Тагила будут переданы аппараты ИВЛ. Об этом сообщает «Федерал Пресс». В оперативном штабе отметили, что речь идет об аппаратах, находящихся в резерве.



Медицинское оборудование будет направлено в Нижний Тагил из больниц, не входящих в число задействованных в борьбе с коронавирусом. Более того, не будут изыматься аппараты, используемый на данный момент для других пациентов.



В штабе добавили, что помимо передачи аппаратов из других больниц, оборудование поступает в больницу Нижнего Тагила и благодаря благотворителям.



Напомним, ранее депутат Госдумы Дмитрий Ионин опубликовал письмо главврача Марины Холманских на имя министра здравоохранения региона Андрея Цветкова от 30 марта. В нем сказано, что больница Нижнего Тагила готова принять 26 аппаратов ИВЛ из Верхней Пышмы, Арамили, Асбеста, Кушвы и нескольких других городов.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»