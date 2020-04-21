В обсерваторы Свердловской области министерство культуры передало 400 книг

14:15 | 22.04.2020

Фото: oblgazeta.ru

Министерство культуры Свердловской области передало постояльцам обсерваторов, пребывающих под наблюдением врачей, 400 изданий.



Министр культуры Светлана Учайкина отметила, что фонд сформировали так, чтобы каждый мог найти себе книгу по вкусу. Пребывающие на карантине граждане с подозрением на коронавирус смогут прочитать художественную или краеведческую литературу. В числе направленных в зону обсервации издании значится и подборка выпусков журналов «Урал» и «Культура Урала». Также в фонд включена и детская литература.



Все издания будут переданы с описью, благодаря чему люди смогут выбрать интересную для них книгу из перечня, как в библиотеке.



Напомним, накануне самолет «Уральских авиалиний» доставил из Турции в Екатеринбург 69 россиян. Прибывших изолировали в обсерватор.



Напомним, за последние сутки в Свердловской области ещё у 10 пациентов подтвердили коронавирус. Общее количество заболевших в регионе достигло 243 человек.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»