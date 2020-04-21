Житель Березовского избил до смерти собутыльника

13:49 | 22.04.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

Следственный отдел по Березовскому СКР по Свердловской области возбудил уголовное дело в отношении ранее судимого 41-летнего местного жителя. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).



Как сообщает СУ СКР по Свердловской области, инцидент произошел 21 апреля. Тогда, будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый повздорил с 61-летним хозяином дома и нанес ему множественные удары руками и ногами в область головы. В результате происшествия пострадавший скончался на месте. После случившегося подозреваемый попытался скрыться, однако был задержан гражданами, которые вызвали на место ЧП сотрудников правоохранительных органов, отмечают в ведомстве.



В настоящее время следователь СКР по уголовному делу выясняет все детали произошедшего. В ближайшее время будет решен вопрос о предъявлении задержанному обвинения и об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»