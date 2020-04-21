Экс-участкового в Екатеринбурге обвиняют в покушении на мошенничество

13:23 | 22.04.2020

Фото: СУ СКР по Свердловской области

В Екатеринбурга перед судом предстанет 49-летний бывший участковый уполномоченный полиции. Его обвиняют в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения.



По данным следствия, в декабре 2019 года к обвиняемому обратился гражданин с просьбой оказать помощь его знакомому в замене водительского удостоверения Казахстана на удостоверение РФ без сдачи теоретического и практического экзамена, с возможностью управления грузовым транспортным средством с прицепом.



Обвиняемый знал, что, в силу занимаемой должности, не обладает соответствующими полномочиями, однако предложил свою «помощь» за 70 тысяч рублей.



Договорившись о передаче суммы, обвиняемый и гражданин 16 декабря 2019 года встретились у здания отдела полиции. Именно там и произошла передача обвиняемому денег, после чего он был задержан сотрудниками службы собственной безопасности полиции.



Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в Железнодорожный районный суд города Екатеринбурга для рассмотрения по существу.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»