Десятки проекционных «зебр» появятся вблизи свердловских школ

13:02 | 22.04.2020

Фото: ОТВ

В Свердловской области вблизи школ в 2020 году оборудуют 84 проекционных пешеходных перехода. Они появятся на региональных дорогах, проходящих через населённые пункты.



Инновационная разметка заметна в темноте и в сложных погодных условиях. Несколько светодиодных проекторов с цветными фильтрами установлены над проезжей частью и высвечивают на дорогу бело-жёлтые полосы.



Кроме того, переходы оборудованы дополнительным освещением, светодиодными дорожными знаками, жёлтыми мигающими светофорами, а также классической разметкой из термопластика.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»