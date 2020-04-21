Количество заражённых коронавирусом в России приблизилось к 58 тысячам

За последние сутки в России подтверждены 5 236 случаев новой коронавирусной инфекции в 78 регионах. Общее число заражённых увеличилось до 57 999.Из новых случаев 2275 (43,4%) выявлены активно и не имели клинических проявлений болезни.За сутки зафиксировано 57 летальных случаев, из них:• 28 в Москве;• 7 в Московской области;• 3 в Краснодарском крае;• 3 в Республике Ингушетия;• 3 в Санкт-Петербурге;• 2 в Калужской области;• 1 в Волгоградской области;• 1 в Воронежской области;• 1 в Кировской области;• 1 в Нижегородской области;• 1 в Орловской области;• 1 в Республике Адыгея;• 1 в Республике Коми;• 1 в Ставропольском крае;• 1 в Тульской области;• 1 в Ханты-Мансийском автономном округе;• 1 в Чеченской Республике.За весь период в России от коронавируса скончалось 513 человек. Выздоровело за весь период - 4420 человека.