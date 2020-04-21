В Свердловской области проходит акция «Тележка добра»

12:19 | 22.04.2020

В Свердловской области проходит общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, в рамках которой по всей стране стартовал благотворительный сбор продуктов для нуждающихся в адресной помощи в условиях пандемии.



«Тележка добра» – проект, направленный на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации в период пандемии. Покупатели приобретают любые продукты длительного хранения в фабричной упаковке и кладут их в тележку. В магазинах-партнерах акции волонтеры ежедневно будут формировать из «тележек добра» продуктовые наборы.



В регионах волонтеры вместе с местными социальными службами формируют списки одиноких пожилых людей, которые также нуждаются в продуктах питания.



В Свердловской области «тележки добра» можно будет встретить в 14-ти магазинах Екатеринбурга, 3-х Нижнего Тагила, 2-х Каменска -Уральского, а также торговых точках в Новоуральске и Первоуральске.



Адреса магазинов участников акции:



- г. ЕКАТЕРИНБУРГ ул. Серафимы Дерябиной, 24;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ ул.Советская, 6А;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ ул.Космонавтов, 2;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ ул.Космонавтов, 104;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ ул.Краснолесья, 133;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ ул.Шварца, 1;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ ул. Айвазовского, 53;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ ул. Ясная, 2;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Высоцкого, 12;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Таватуйская, 14;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ , ул. Восточная, 35;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ, ул. Луначарского, 205;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ, Бульвар Культуры, 44;

- г. ЕКАТЕРИНБУРГ, Новосибирская, 8;

- г. ПЕРВОУРАЛЬСК: ул.Ленина, 41;

- г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ: ул.Победы, 33Аг;

- г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ: ул.Суворова, 24;

- г. НИЖНИЙ ТАГИЛ Черноисточинское шоссе, 49;

- г. НИЖНИЙ ТАГИЛ Ленинградский пр-т, 28;

- г. НИЖНИЙ ТАГИЛ ул.Фрунзе, 13;

- г. НОВОУРАЛЬСК ул.Октябрьская, 6 Б;



Напомним, нуждающиеся в поддержке пенсионеры и маломобильные граждане могут оставить свое обращение на сайте ОНФ, в мобильном приложении «ОНФ. Помощь» или позвонив на горячую линию акции #МыВместе по телефону круглосуточной горячей линии: 8 (800) 200-34-11.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»