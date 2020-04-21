Орджоникидзевский район Екатеринбурга продолжают непрерывно очищать от мусора и грязи

11:55 | 22.04.2020

Фото: Фёдор Серков

В Орджоникидзевском районе Екатеринбурга сотрудники ДЭУ непрерывно очищают от мусора, грязи и пыли дороги, тротуары, пешеходные зоны, парковочные карманы, опоры освещения и другие объекты.



Помимо этого, районные службы «под грабли» убирают мусор с газонов и на территориях скверов, моют светофоры, дорожные знаки и ограждения.



Для придания блеска проспекту Космонавтов сперва используются вакуумные машины для сбора пыли и мелкого мусора. Затем поливомоечная техника «звеньями» проходит по всей ширине проезжей части, обильно промывая её водой и жидким шампунем.



Санитарная обработка остановок общественного транспорта проходит с применением дезинфицирующих веществ.



«Несмотря на режим повышенной готовности, все запланированные работы по благоустройству ведутся в штатном режиме. Более того, значительно увеличены усилия по санитарной обработке. На сегодняшний день полностью, все 118, обработаны остановки общественного транспорта. Продезинфицированы и помыты абсолютно все скамейки в районе. В рамках весенней уборки города подрядными организациями сформировано 14 бригад, которые готовят Орджоникидзевский к летнему сезону. Кроме того, с помощью специальных моющих технических средств обработано 100 процентов тротуаров и 88 процентов дорог. Мы прекрасно понимаем, что поддержание чистоты – один из факторов успешной борьбы с коронавирусной инфекцией. Надеюсь, пандемия скоро закончится, и жители Орджоникидзевского вновь семьями будут гулять по чистому и красивому району»,- сообщил глава администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»