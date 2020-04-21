Организаторы Уральской ночи музыки продолжают подготовку к фестивалю

11:36 | 22.04.2020

Фото: Владимир Мартьянов

Оргкомитет Ural Music Night продолжает активную подготовку к фестивалю, несмотря на коронавирус.



Сообщается, что 26 июня в Екатеринбурге готовы выступить 25 хедлайнеров и почти 1,5 тысячи молодых групп. Все площадки ждут завершения карантина, а сам фестиваль останется бесплатным при любых условиях.



Оргкомитет Ural Music Night решил выпустить новый мерч. Теперь у «Уральской ночи музыки» появились свитшоты и футболки.



Напомним, фестиваль Ural Music Night выиграл президентский грант грант на 40 миллионов рублей. Общий бюджет фестиваля в этом году составит 123,3 миллиона рублей. Грант выиграл также сайд-проект «Ночь музыки» - организаторы получат 1,3 млн рублей.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»