11:08 | 22.04.2020

Фото: Фёдор Серков

В Екатеринбурге перенесли репетиции Парада Победы. Такое решение приняло командование Центрального военного округа Министерства обороны России.



«Личный состав парадных расчётов и механизированных колонн направлен в пункты постоянной дислокации. Привлекаемые к параду вооружение, военная и специальная техника находятся под охраной на местах размещения – тренировочных площадках. Предметы исторической и парадной формы одежды сданы на хранения на склады Центра материально-технического обеспечения округа»,- сообщил командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин.



В ЦВО отметили, что торжественные построения в честь Великой Победы пройдут 9 мая в каждом органе военного управления, соединения и части.



«Во взаимодействии с органами местного самоуправления и исполнительной власти проведём возложение венков к памятникам и могилам воинов, павших в боях за свободу и независимость Отечества. Для каждого ветерана создадим атмосферу праздника, проведём индивидуальные поздравления в максимально торжественной обстановке с соблюдением профилактических мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции»,- рассказал Александр Лапин.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»